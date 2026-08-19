Arap Birliği'nden İsrail'in İdlib Saldırısına Kınama

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

Fehmi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırısının Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İsrail'in kışkırtıcı ve haksız saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fehmi, İsrail'i kaos yaymak ve çatışma alanlarını genişletmekle suçladı.

Fehmi, saldırıların İsrail Başbakanı'nın ülke içi siyasi hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrar pahasına siyasi ve seçim çıkarları elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, uluslararası aktörlere ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, İsrail'i bu küstah saldırıları durdurmaya zorlamaları çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA