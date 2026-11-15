Arap Birliği, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırısını kınadı

KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Birlik, saldırıyı uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kahire merkezli birlik cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze'de felaket boyutundaki insani koşullar sürerken sivil tesislere yönelik yapılan saldırılar, sivillerin hayatını tehdit eden ve ateşkesin sürdürülmesine yönelik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, İsrail'in sivillere, sağlık tesislerine, barınaklara ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara yönelik saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardıma getirilen kısıtlamaların Gazze'yi yeniden şiddet ve gerilim sarmalına sürükleme riski taşıdığı belirtildi. Birlik, bu durumun güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Arap Birliği ayrıca BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlamak, hastaneleri ve sağlık personelini korumak ve Gazze için insani ve tıbbi yardıma yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmak amacıyla "etkili ve acil önlemler" alınması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua