Arap Atı: Tarihi ve Özellikleri

AMMAN, 13 Mart (Xinhua) -- Arap atı, tarihi kökleri Arap Yarımadası'na uzanan bir at türü. Arap atı, kendine özgü baş şekli ve kuyruğunun yüksek duruşuyla en kolay ayırt edilebilen türlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Atlara kutsal bir değer biçen Bedevi kabileleri, atların ilk ortaya çıkışına dair pek çok hikaye anlatıyor.