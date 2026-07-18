Yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalışan şüpheliyi Özel Harekat ekipleri yakaladı

GAZİANTEP'te çeşitli suçlardan aranan Mehmet Ö. (29) yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine mukavemette bulunup, kaçtı. Damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri 'Gasp', 'Uyuşturucu', 'Yaralama', 'Araç ve iş yeri kurşunlama' suçlarından aranan Mehmet Ö.'nün yerini tespit etti. Yapılan operasyonda polise mukavemet gösteren Mehmet Ö. damdan dama atlayarak kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin silahlı olabileceği ihtimaline karşı bölgeye Özel Harekat ekipleri yönlendirildi. Mehmet Ö., ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı