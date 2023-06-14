Aralarında Kılıçdaroğlu da var! 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı'nda

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderilecek, oradan da savcılıklara havale edilecek.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA DOSYASI VAR

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki 1190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

SAVCILIĞA HAVALE EDİLECEK

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

SEÇİMLE BERABER DOKUNULMAZLIK DA GİTTİ

Seçimlere Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan mağlubiyetle ayrıldı. Boşa düşen Kılıçdaroğlu, milletvekili de olmadığı için dokunulmazlığı kalktı.