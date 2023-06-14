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Aralarında Kılıçdaroğlu da var! 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı'nda

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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderilecek, oradan da savcılıklara havale edilecek.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki 1190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

Seçimlere Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan mağlubiyetle ayrıldı. Boşa düşen Kılıçdaroğlu, milletvekili de olmadığı için dokunulmazlığı kalktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Turan İNCEOZ :

Yapıştırın cezayı, hepsi birer siyasi çöp olsun. Zaten hiç bir başarıları yok. Kendi partisinde istenmeyen adam nasıl 80 milyonun CB olabilir.

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Ahmet :

Zaten CHP'yi bu yuzden birakamiyor aldığı cezalari CHP'ye odetmek icin oradan ayrilmak istemiyor yoksa cebinden cok para cikacak garibin

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mert atakan:

Kursu dokunulmazlığı diye bisey var, korkmadan düşündüklerini söylesin diye var. Dusunce özgürlüğü anayasal haktir. Meclisin amaci kişilere ceza vermek değildir.

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