Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.
Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.
Sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona virüs nedeniyle kaybetmişti. Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldığı sırada, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel