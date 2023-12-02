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Araçların arasında koşturan tay sürücüleri şaşkına çevirdi

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Bursa'da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Araçların arasında koşturan tay sürücüleri şaşkına çevirdi

BURSA - Bursa'da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa'da Ankara Caddesi'nden İzmir istikametine koşturan tay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ana caddede araçların arasında koşturan tayı, bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu görülen tay, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olmaması faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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