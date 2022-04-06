Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Süleyman Özaydın - Güncel
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Araçla çarpışıp, 4 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde araçla çarpışıp, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Erkan (85) yaralandı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde araçla çarpışıp, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Erkan (85) yaralandı.

Kaza, Manyas- Gönen yolunda meydana geldi. Akçaova Mahallesi'nden yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Erdoğan Erkan'ın kullandığı 10 PE 899 plakalı otomobil, Manyas'tan Gönen yönüne giden Mehmet Fatih Altınok yönetimindeki 77 AP 797 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında bulunan 4 yükseklikten düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdoğan Erkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Özaydın - Güncel

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