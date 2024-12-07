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Aracını Çaldıran Sahibinden 1 Milyon Lira Alan Zanlı Tutuklandı

Aracını Çaldıran Sahibinden 1 Milyon Lira Alan Zanlı Tutuklandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları aracı geri vermek için sahibinden 1 milyon lira isteyen 4 zanlıdan biri tutuklandı. Araç sahibi, polise şikayette bulunmasının ardından yapılan operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları aracı geri vermek için sahibinden 1 milyon lira alan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede 30 Ağustos'ta araç çalan şüpheliler, ertesi gün sahibiyle iletişime geçerek, istedikleri parayı ödemesi halinde otomobili parçalamadan verebileceklerini söyledi.

Bursa'da bu kişilere elden 1 milyon lira verip otomobilini geri alan araç sahibi, polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Bursa'da 4, Gaziantep'te bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlılardan 4'ü gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Polis, hakkında gözaltı kararı olan diğer zanlının da yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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