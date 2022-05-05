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Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Murat Gürkan - Güncel
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Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde başka bir aracın çarptığı iddia edilen motosikletin sürücüsü Ali Eryiğit (38) yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde başka bir aracın çarptığı iddia edilen motosikletin sürücüsü Ali Eryiğit (38) yaşamını yitirdi.

Aydın- Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında 09 AFC 837 plakalı motosikletin yanında hareketsiz yatan Ali Eryiğit'i görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Eryiğit'in öldüğünü belirledi. Ali Eryiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı.Ali Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp kaçtığı değerlendirilirken, polis çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Güncel

Sultanhisar, Denizli, Polis, Aydın, Güncel, Haberler

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