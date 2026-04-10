Aracın camını kırıp sürücünün kafasını yardılar: Vur, vur, öldür!

Ankara'da mal teslimi sonrası çıkan tartışmada iki kişi, önünü kestikleri aracın camını kırıp sürücüyü darp etti. Görüntülerde, "Vur, vur. Başına bela olacağım. Vur. Öldür" dediği duyulan sürücünün aldığı darbelerle kafası yarıldı. Kavga anı saniye saniye sürücünün kamerasına yansıdı.

Ankara’da mal teslimi sonrası çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İki kişi, aracına sığınan sürücüyü camı kırarak darbetti.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İNDİRMEK İSTEDİLER

Olay, Ankara’da mal tesliminin ardından taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkla başladı. İddiaya göre, iki kişi tartıştıkları şahsı aracından indirmek istedi. Sürücü, yaşanan gerilim üzerine aracına sığınarak kendini korumaya çalıştı.

ARACIN CAMINI KIRIP KAFASINI YARDILAR

Şüpheliler, araçtan inmeyen sürücüye saldırmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılmasıyla birlikte saldırganlar, sürücüyü darbetti. Saldırıda başından yaralanan şahsın kanlar içinde kaldığı görüldü.  

"VUR, VUR! ÖLDÜR"

Asayiş Berkemal’in servis ettiği görüntülerde, darbedilen şahsın saldırganlara “Vur, vur. Başına bela olacağım. Vur. Öldür” diye bağırdığı duyuldu.

