Aracın bagaj kapağında, torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu

KONYA'da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde yeni doğmuş kız bebek bulundu. Kaldırıldığı hastanede hipotermi geçirdiği belirlenen bebek, tedaviye alındı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.