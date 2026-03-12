Haberler

Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı

Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen 'Tofi' platinle yürümeye başladı
Antalya'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir ağacın altına bırakılan "Tofi" adlı kedi, veterinerde ayağına takılan platin sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Muratpaşa ilçesinde bir kurum tarafından bakımı üstlenilen "Tofi" adlı smokin cinsi kedi, araç çarpması sonucu yaralandı. Ayağı kopma noktasına gelen kedi, sürücü tarafından çevredeki bir ağacın altına bırakılarak ölüme terk edildi.

Bölgede bir vatandaş tarafından fark edilen kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Amputasyon için ameliyata alınan kedi, operasyon sırasında ayak kaslarını hareket ettirince Veteriner Hekim Yiğit Can Aslan, yürüme ihtimalini değerlendirerek hayvanın ayağına platin taktı.

Kedi, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. İlk adımlarını atmaya başlayan "Tofi", tedavi sürecini yakından takip edenleri sevindirdi.

Veteriner kliniğine yakın bölgede iş yeri bulunan medikal estetisyen ve mesleki eğitmen Aysun Kayapınar, kediyi sahiplenerek iş yerinde bakmaya başladı.

"Tofi", yaşama tutunma hikayesiyle ve sevimliliğiyle iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin gözdesi haline geldi."

"İş yerimizin adeta maskotu haline geldi"

Aysun Kayapınar, AA muhabirine, "Tofi"nin hikayesiyle herkesi etkilediğini söyledi.

"Tofi"yle ilk karşılaştığında hemen kucağına geldiğini ve o anda "Bu benim kedim. Sahiplenmeliyim." dediğini ifade eden Kayapınar, "Aramızda çok güzel bir bağ var. Yıllardır beraber yaşıyoruz gibi. Benim çocuğum gibi. Onun inatla yaşama tutunması beni ve müşterilerimi çok etkiliyor. İş yerimizin adeta maskotu haline geldi." diye konuştu."

"Tofi"nin tedavisinin sürdüğünü dile getiren Kayapınar, her geçen gün sağlığının daha iyiye gittiğini kaydetti."

"Hayata sımsıkı tutundu"

Veteriner Hekim Aslan da smokin cinsi kedilerin yapısal olarak daha kuvvetli olduğunu anlattı.

"Tofi"nin de hayata sımsıkı tutunduğunu belirten Aslan, "Kediyi ampute etmek için girdiğimiz ameliyatta küçük bir kas hareketi bizi platine yönlendirdi. Çok düşük bir ihtimalimiz vardı, belki başarısız olacaktık ama denedik ve yüzde 1'lik bir ihtimal onu yeniden hayata bağladı. Yeniden eski günlerdeki gibi koşup oynamasını sağladı." dedi."

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
500

