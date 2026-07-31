Araban'da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin asayiş uygulamaları devam ediyor.
Bu kapsamda belirnen adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ile 4 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA