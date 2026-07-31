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Araban'da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin asayiş uygulamaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirnen adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ile 4 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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