Araban Belediye Başkanı Özdemir, rehin alınan taksi şoförünü kabul etti

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, rehine alınan ve gösterdiği cesaretle polislere saldırıyı önleyen taksi şoförüne plaket verdi.

Araban Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, ilçede taksi şoförlüğü yapan ve rehin alındıktan sonra Gaziantep'te polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan Ramazan Yıldırım'ı makamında misafir etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, taksi şoförü gösterdiği cesaret ve soğuk kanlılığı dolayısıyla tebrik etti.

Plaketi alan ticari taksi sürücüsü Ramazan Yıldırım ise Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e teşekkür etti.