Apple, Çin'de Uygulama İçi Satın Alımlara Yönelik Komisyonları Düşürecek

Güncelleme:
Apple, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren Çin anakarasındaki uygulama içi satın almalarda komisyon oranlarını %30'dan %25'e düşürecek. Ayrıca, belirli programlar kapsamında aboneliklerin otomatik yenilemelerindeki komisyon oranı %15'ten %12'ye indirilecek.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Apple, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren Çin anakarasındaki uygulama içi satın alımlarda komisyon oranlarını düşüreceğini açıkladı.

Apple'ın cuma günkü açıklamasına göre Uygulama Mağazası'nın Çin anakarasındaki iOS ve iPadOS mağazalarında geçerli olacak komisyon oranı değişikliği söz konusu tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Şirket, standart Apple uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulama işlemleri için komisyon oranını yüzde 30'dan yüzde 25'e düşüreceğini belirtti.

Uygulama Mağazası Küçük İşletme Programı ve Mini Uygulamalar Ortak Programı kapsamında uygun uygulama içi satın alma işlemleri ile Apple uygulama içi aboneliklerinin, ilk yıldan sonraki otomatik yenilemeler için alınacak komisyon oranı ise yüzde 15'ten yüzde 12'ye indirilecek.

Apple, Çin'de Uygulama Mağazası için yapılan değişikliklerin, bu ülkedeki düzenleyici kurumla yapılan görüşmelerin ardından hayata geçirildiğini açıkladı.

Şirket, güncellenen şartların 15 Mart tarihine kadar imzalanmasının, o tarihten itibaren geçerli olacak komisyon oranı değişikliklerinden yararlanmak için gerekli olmadığını vurguladı.

Açıklamada, Apple'ın tüm yazılımcılar için adil ve şeffaf şartlara bağlı kalmaya ve Çin'de uygulamaları dağıtan yazılımcılara diğer pazarlardaki genel oranlardan daha yüksek olmayan rekabetçi Uygulama Mağazası oranları sunmaya kararlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
