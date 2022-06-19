Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş ve kargayı itfaiye kurtardı - Haberler

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Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş ve kargayı itfaiye kurtardı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş ve kargayı itfaiye kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuşun bulunduğunu fark eden bina sahibi Fikri Koçak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak burada bulunan karga ve baykuşu kurtarıp serbest bıraktı.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Suluova İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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