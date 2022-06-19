Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş ve kargayı itfaiye kurtardı Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuşun bulunduğunu fark eden bina sahibi Fikri Koçak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak burada bulunan karga ve baykuşu kurtarıp serbest bıraktı. AA / Seyfullah Uzun - Güncel Suluova İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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