Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş ve kargayı itfaiye kurtardı
AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen hayvanlar, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuşun bulunduğunu fark eden bina sahibi Fikri Koçak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak burada bulunan karga ve baykuşu kurtarıp serbest bıraktı.
AA / Seyfullah Uzun - Güncel