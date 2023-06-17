Körfez'de yıldırım düşen apartmanın çatısında yangın çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım, en üst kattaki dairenin yanmasına neden oldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım, en üst kattaki dairenin yanmasına neden oldu. Ev sahibi Zeynep Çağlar kendisini dışarı atarken, çıkan yangında evde bulunan kedilerden biri öldü.

Körfez ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Atalar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Apartmanın çatısından yükselen dumanın ardından binanın en üst katında oturan Zeynep Çağlar, korkuyla kendini dışarıya attı. Komşularına da haber veren Çağlar, bina sakinleriyle birlikte apartmanı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın çatı kısmında başlayarak daireye de sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, Zeynep Çağlar'ın oturduğu daire yanarak kullanılamaz hale gelirken, evinde beslediği kedilerden bir tanesi yanarak öldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.