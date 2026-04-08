Haberler

Edirne'de 11 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE'de ailesiyle yaşadığı apartmanın 5'inci katından düşen Ateş Ender Demir (11), yaşamını yitirdi.

EDİRNE'de ailesiyle yaşadığı apartmanın 5'inci katından düşen Ateş Ender Demir (11), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Eribe Hürkuş Sokak'taki Demir ailesinin oturduğu apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; ailenin özel gereksinimli ikiz çocukları Ateş Ender Demir ve Rüzgar Özgür Demir'e özel ders vermek için öğretmenleri geldi. Ders sonrası anne Didem Tulga Demir (43) ve baba Ender Özgür Demir (45), öğretmeni yolcu etmek üzere odadan ayrıldı. Bu sırada odadan gelen sesi fark eden anne-baba, geri geldiklerinde balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkonu kontrol eden baba Demir, ikiz çocuklarından Ateş Ender Demir'in balkondan birinci kat terasına düştüğünü gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Demir için Mevlana Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ateş Ender Demir'in anne ve babası taziyeleri kabul ederken; gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Demir, Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

