Burdur'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

BURDUR'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından, bulundukları daireden merdivenli araçla alınıp, kurtarıldı.

Armağan İlci Mahallesi Muratpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki H.G.'ye ait dairede, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştuğu belirtildi. Apartmanın merdiven boşluğundaki yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayan 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden merdivenle tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı