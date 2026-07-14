Antalya'da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Orta Mahallesi'nde ayakkabılarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Ayakkabıların kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çalındığını gören mağdurlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin apartmana girmesi, dairelerin önündeki ayakkabıları incelemesi ve bazılarını poşete koyarak binadan ayrılması yer alıyor.