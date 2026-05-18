AP üyesi Della Valle'den, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Avrupa Parlamentosu üyesi Danilo Della Valle, İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna saldırısını kınayarak, 'Gazze'de süren soykırımı dile getirenler zor kullanılarak susturulamaz. İsrail durmalı.' dedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan üyesi Danilo Della Valle, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere saldırısının ardından, "Gazze'de süren soykırımı dile getirenler zor kullanılarak susturulamaz. İsrail durmalı. Hemen." açıklamasını yaptı.

Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in saldırı haberini Strazburg'da AP Genel Kurulu hazırlığı yaparken aldıklarını aktaran Della Valle, gözaltına alınanlar arasında, dünyanın dört bir yanından barış aktivistleriyle Beş Yıldız Hareketi milletvekili Dario Carotenuto'nun da bulunduğunu bildirdi.

Della Valle, "Yaşananlar kabul edilemez." ifadesine yer vererek, aktivistlerin güvenliğinin derhal garanti altına alınması ve gözaltındaki İtalyan vatandaşlarının serbest bırakılması için somut adımlar atılmasına yönelik İtalyan hükümetine mektup gönderdiklerini belirtti.

İnsani yardım taşıyanların suçlu gibi muamele göremeyeceğinin altını çizen Della Valle, "Gazze'de süren soykırımı dile getirenler zor kullanılarak susturulamaz. İsrail durmalı. Hemen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
