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AP Türkiye Raportörü Amor, Halk TV'ye kayyım atanmasına medya uyarısıyla tepki gösterdi

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AP Türkiye Raportörü Amor, Halk TV'ye kayyım atanmasına medya uyarısıyla tepki gösterdi
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AP Türkiye Raportörü Amor, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Amor, Türk yetkililerin medyanın yüzde 90'ını kontrol ettiğini, yüzde 100'üne ulaşmayı hedeflediğini, Tele1'in ardından Halk TV'ye kayyım atandığını ve medya özgürlüğünün yakında anı olacağını söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Medyanın yüzde 90'ını kontrol etmekle yetinmeyen Türk yetkililer, yüzde 100'üne ulaşmayı hedefliyor. Tele1'in ardından sıra Halk TV'ye geldi, buraya da bir kayyım atandı" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Medyanın yüzde 90'ını kontrol etmekle yetinmeyen Türk yetkililer, yüzde 100'üne ulaşmayı hedefliyor. Tele1'in ardından sıra Halk TV'ye geldi, buraya da bir kayyım atandı. Gazetecilerin gözaltına alınması ve internetteki geniş çaplı sansür ortamında, medya ve ifade özgürlüğü yakında sadece bir anıdan ibaret olacak."

Kaynak: ANKA
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