İran Dışişleri Bakanı Erakçi Pakistan ziyaretini tamamladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'dan, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından ayrıldığı ifade edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve adını vermek istemeyen iki Pakistanlı yetkili, Erakçi'nin İslamabad ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre yetkililer, Erakçi'nin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gün içinde, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi'nin ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.