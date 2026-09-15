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AP'den yabancı müdahaleye karşı "demokratik direnç merkezi" kurulması önerisi

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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik kurumlarını yabancı müdahale ve dezenformasyona karşı korumak amacıyla bağımsız bir "Avrupa Demokratik Direnç Merkezi" kurulmasını önerdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik kurumlarını yabancı müdahale ve dezenformasyona karşı korumak amacıyla bağımsız bir "Avrupa Demokratik Direnç Merkezi" kurulmasını önerdi.

AP Genel Kurulunda, Avrupa Demokrasi Kalkanı Özel Komitesinin bulguları ile AB'nin demokratik kurumlarını korumasına yönelik tavsiyeleri içeren rapor, 220 "hayır" ve 26 "çekimser" oya karşı 420 oyla kabul edildi.

Raporda Rusya, Avrupa'nın demokratik bütünlüğüne yönelik "başlıca dış tehdit" olarak gösterilirken Belarus, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de siber saldırı, sabotaj, casusluk ve dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü savunuldu.

Milletvekilleri, yeni merkezin yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve dezenformasyonla mücadelede üye ülkelerin çalışmalarını koordine etmesini, açık yetkiye ve özel bütçeye sahip olmasını istedi.

Çevrim içi platformlara botlar aracılığıyla seçimlere müdahaleyi engelleme çağrısı yapılan raporda, seçim altyapısının "kritik altyapı" olarak sınıflandırılması, yanıltıcı reklamlar ve kötü niyetli yapay görüntülere karşı önlem alınması önerildi.

Raporda ayrıca medya özgürlüğüne ve araştırmacı gazeteciliğe uzun vadeli destek sağlanması, yasa dışı casus yazılımlara karşı güvence oluşturulması ve AB genelinde bir kriz uyarı uygulaması geliştirilmesi istendi.

Raporun raportörü İsveçli milletvekili Tomas Tobe, "Rus botları ifade özgürlüğü değildir. Yabancı müdahale ifade özgürlüğü değildir. Seçimlerimizi manipüle etmek kesinlikle ifade özgürlüğü değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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