AP'den 29 milletvekili, AB'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması talebinde bulundu

Avrupa Parlamentosu üyesi 29 milletvekili, Filistin yanlısı aktivistlere kötü muamele görüntülerini paylaşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in AB insan hakları yaptırım rejimi kapsamına alınmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 29 milletvekili, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele görüntülerini paylaşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Avrupa Birliği'nin (AB) "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamına dahil edilmesi için talepte bulundu.

İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 AP üyesiyle birlikte AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya hitaben mektup kaleme aldıklarını belirtti.

Della Valle, mektupta, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, kelepçe ve zincirlerle halka açık yerlerde teşhir edildiklerini, fiziksel ve psikolojik şiddete, insan onuruna yönelik ihlallere maruz kaldıklarını bildirdiklerini aktardı.

Bazı Avrupa ülkelerinin aktivistlere yapılan kötü muameleyle ilgili açıklama talep etmek üzere İsrail büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlatan Della Valle, "Artık sözlerden eyleme geçme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

İtalyan milletvekili, Costa'ya hitaben yazdıkları mektupta, Ben-Gvir ve aktivistlere yönelik şiddetten sorumlu olanlara AB "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında yaptırım uygulanması talebinde bulunduklarını vurguladı.

Bu rejimin daha önce "şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere" karşı kullanıldığını ve artık insan hakları ihlallerinden sorumlu diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirten Della Valle, "İsrail devletini yöneten faşistler, işledikleri suçların hesabını adalet önünde vermelidir." görüşünü dile getirdi.

"Küresel insan hakları yaptırım rejimi", AB'nin dünyanın herhangi bir yerine ciddi insan hakları suçu işleyen kişi ve kurumlara karşı yaptırım uygulaması için yasal altyapı oluşturuyor.

ABD'deki "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası"na benzetilen rejim kapsamında uygulanan yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir dün X hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
