AP'deki en büyük ikinci siyasi grup, İsrail ile ortaklığın askıya alınması için protesto düzenledi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) en büyük ikinci siyasi grubu Sosyalist ve Demokratlar (S&D) mensubu milletvekilleri, Genel Kurul oturumları sırasında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebiyle protesto eylemi gerçekleştirdi.

S&D üyesi vekiller, Strazburg'da devam eden AP Genel Kurul oturumları sırasında, salonun kapısının önünde "Konsey, AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır" yazılı dövizler açtı.

Grubun sosyal medya hesabından paylaşılan protestoya dair fotoğrafın altında "Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere derhal yaptırım uygulanmalıdır. Filistin Devleti'nin kurulması, Gazze'nin yeniden inşasıyla başlayarak, AB'nin değişmez önceliği olmalıdır. İsrail, Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AB, tüm çağrılara rağmen İsrail ile ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ortaklık Anlaşması kapsamında işbirliğini sürdürmeye devam ediyor.

Üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle gerekli olan oy birliği sağlanamıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
