AP'de Filistinli mahkumlara idam cezası ve İran savaşının insani boyutunun görüşülmesi engellendi

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) siyasi grubu, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası ve İran savaşının insani boyutuna ilişkin oturum düzenlenmesini talep ettiklerini, bunun Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından engellendiğini bildirdi.

S&D'nin Başkanı Iratxe Garcia-Perez, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Halk Partisi'ni (EPP) eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından İran'a karşı başlatılan savaşın üzerinden 2 ay geçtiğine dikkati çeken Garcia-Perez, "2 ayın sonunda kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. Hala barış yok. Yıkım ve küresel bir krizle karşı karşıyayız." dedi.

Garcia-Perez, bunun eşi benzeri görülmemiş bir kriz olduğunun altını çizerek, "Avrupa Birliği (AB) herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Gazze'de şiddet sürüyor, Batı Şeria'da da şiddet devam ediyor ve bu durum Lübnan'a yayılıyor. Enerji krizine yanıt üretmede başarısız kalıyoruz, insani krize çözüm bulmakta da yetersiziz." diye konuştu.

AP'de İran'a yönelik savaşın insani maliyeti ve Filistinlilere yönelik idam cezası uygulamasına ilişkin oturum talep ettiklerini aktaran Garcia-Perez, EPP'nin bu girişime karşı oy kullandığını duyurdu.

İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını sağlayacak bir çoğunluk oluşturmak ve AB Konseyi'nde silah ambargosuna yönelik ortak bir tutum belirlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Garcia-Perez, EPP'nin aşırı sağın rehinesi haline geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
