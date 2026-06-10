Belçika'da Anvers belediye binasına İsrail bayrağı asılması yine tartışma konusu oldu

Belçika'nın Anvers kentinde, turizm sezonunu kutlamak için belediye binasına asılan bayraklar arasında İsrail bayrağının da bulunması yine belediye yönetimi içinde tartışmalara yol açtı.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Anvers Belediyesinin koalisyon ortağı sosyalist Flaman "Vooruit", mevcut durumda İsrail bayrağı asılmasının "yanlış mesaj" gönderdiğini belirtti.

Sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakından (N-VA) Belediye Başkanı Els van Doesburg ise her yıl turizm sezonunu kutlamak için uygulanan protokolde değişime gidilmesi gerekmediğini, belediye yönetimi içinde bu yönde fikir birliğinin olmadığını ifade etti.

Diğer taraftan, muhalefetteki Belçika Emekçiler Partisi (PVDA/PTB) ve Flaman "Groen" (Yeşil) Partisi de İsrail bayrağı yerine "barış bayrağı" asılmasını talep etti.

PVDA/PTB ve Yeşiller ayrıca Uluslararası Adalet Divanı tarafından uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği belirlenen ülke bayraklarının belediye binasında sergilenmemesini öngören değişikliğin kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki aşırı sağcı Vlaams Belang partisi ise İsrail bayrağının asılı kalmasını destekledi.

Anvers Filistin Koalisyonunun konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in soykırım yaptığı, uluslararası hukuku hiçe saydığı ve uzlaşılan ateşkeslere uymadığı kaydedilerek, "Bu bayrağın belediye binamızın cephesinde dalgalandırılması, ülkenin işlediği binlerce savaş suçunu görmezden gelmekle kalmıyor, aynı zamanda Anvers'teki Filistin toplumunun mensupları ile onların yakınlarının acılarına da saygısızlık anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail bayrağının "yakın tarihin en karanlık sayfalarından birini" temsil ettiği belirtilen açıklamada, belediye yönetiminin buna rağmen "hiçbir sorun yokmuş gibi" davrandığı eleştirisi yapıldı.

Anvers'te turizm sezonunu kutlamak için her yıl 15 Haziran-15 Eylül'de belediye binasına asılan bayraklar içinde İsrail bayrağının bulunması geçen sene de tartışmalara yol açmıştı.