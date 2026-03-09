Haberler

ABD Savunma Bakanlığının "riskli" ilan ettiği yapay zeka firması Anthropic'den, Trump yönetimine dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zeka firması Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı'nın kendisini 'tedarik güvenliği açısından riskli' ilan etmesi üzerine Donald Trump yönetimine dava açtı. Firmaya yönelik adımın hukuka aykırı olduğu savunuluyor.

Yapay zeka firması Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan edilmesi üzerine Donald Trump yönetimine dava açtı.

Anthropic'in teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddetmesinin üzerine taraflar arasında gündeme gelen gerginlik sürüyor.

Pentagon'un firmayı tedarik güvenliği bakımından "riskli" ilan etmesinin ardından yapay zeka firması, biri California federal mahkemesi diğeri Washington federal temyiz mahkemesinde görülmek üzere iki ayrı dava açtı.

Bakanlığın firmaya yönelik adımının "daha önce görülmemiş ve yasa dışı" olarak nitelendirildiği dava dilekçesinde, Anthropic'in haklarını savunmak ve yürütme organının hukuka aykırı "misilleme kampanyasını" durdurmak için son çare olarak yargıya başvurduğu belirtildi.

Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddeden yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Demir Kubbe engelleyemedi! İki kente birden füze yağdı
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı