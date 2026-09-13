Anthropic'in CEO'su Amodei'den yapay zekanın gelişim hızını kavrayamadığı itirafı:

Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan gelişim hızını kavrayamadığını söyledi.

Amodei, CBS News'e verdiği mülakatta, yapay zeka uzmanlarının son zamanlarda bu teknolojiye ilişkin dile getirdiği endişeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan hızla geliştiğini belirten Amodei, "İlerlemenin bu kadar hızlı olmasının, gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayabildiğimi sanmıyorum." dedi.

Amodei, bu teknolojinin bu hızda ilerlemesinin sektörün yavaşlaması için uyarı işareti olduğunu ifade ederek, "Bu, bugün paniğe kapılmamız ve her şeyi kapatmamız anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Yapay zekanın gelişim hızına ayak uydurabilecek önlemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Amodei, yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi ve yapay zekanın piyasaya sürülme hızına yönelik bazı kurallar oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Amodei ayrıca önlemlerin başarılı olması için sektörün hükümetlerle işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Coxon'un istifası

OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduğunu ileri süren Coxon, "Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Coxon ayrıca, yapay zeka modellerini geliştiren sektör çalışanlarının, bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA