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Anthropic'e göre, şirketin AR-GE çalışmalarının yüzde 26'sına yapay zeka Claude liderlik ediyor

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka modeli Claude'un şirketin araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının dörtte birinden fazlasını yürütmeye başladığı bildirildi.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka modeli Claude'un şirketin araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının dörtte birinden fazlasını yürütmeye başladığı bildirildi.

The Washington Post'un haberine göre Claude, şubat ayında neredeyse sıfır seviyesinde olan katkısını artırarak Anthropic'in AR-GE faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 26'sına liderlik eder duruma geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, Claude'un şirketin AR-GE çalışmalarının hiçbirinde şu an için tamamen otonom olarak faaliyet göstermediği ifade edildi. Buna karşın, şirketteki AR-GE süreçlerinin yüzde 90'ından fazlasının ise Claude'un araştırmacılarla işbirliği yaptığı ya da liderliği üstlendiği bir seviyede yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Claude'un AR-GE'deki payının hızlı yükselmesinin, yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi giderek azalarak kendinden daha gelişmiş modeller geliştirmesini ifade eden "özyinelemeli öz gelişim" (recursive self-improvement) sürecine yönelik bir gösterge olabileceği belirtildi.

Ağustos ayı itibarıyla şirket içinde kullanılan özel yapay zeka geliştirme sistemlerinde insan araştırmacıların yanı sıra, tıpkı sanal birer çalışan gibi görev yapan 30 bin adet özel Claude yazılımının da mühendislik ve araştırma alanlarında çalışmalar yürüttüğü bilgisine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, diğer yapay zeka şirketlerine de benzer verileri yayımlama çağrısı yapılarak, şeffaflığın kamuoyu, araştırmacılar ve hükümetlerin yapay zeka gelişim hızını daha iyi takip etmesine olanak tanıyacağı savunuldu.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
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