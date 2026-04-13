Antalyaspor'un eski yöneticisinin evinde yangın

ANTALYASPOR'un eski yöneticilerinden iş insanı Erdal Atılgan'ın dubleks dairenin çatı katında çıkıp alt kata sıçrayan yangın, itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1962 Sokak'taki 7 katlı apartmanın son katındaki dubleks dairenin çatı katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Antalyaspor'un eski yöneticisi ve iş insanı Erdal Atılgan'ın kızı ve evde bulunanlar hemen dışarı çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başladı. Yangını haber alan Erdal Atılgan, ailesinin yanına giderek teselli etti. Yangın, yarım saatte söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan Atılgan'ın kızının büyük korku yaşadığı görüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

ATILGAN: EŞİM, 'ÇABUK GEL EV YANIYOR' DİYE ARADI

Erdal Atılgan, "Evde ailemle kahvaltı yaptık. Sonrasında kahve içtik ve evden ayrıldım. 45 dakika sonra eşim 'Çabuk gel ev yanıyor, yetiş' diye beni aradı. Son sürat bulunduğum yerden buraya geldim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Çatı katında başlamış ve oradan aşağıya inmiş. Eve çıktım, baktım baya kötü durumdaydı. Önemli olan eşime, kızıma ve kayınvalideme bir şey olmaması. Onların sağlıkları yerinde çok şükür, bir şeyleri yok. Maddi hasar var. Cana gelmesin önemli olan. Neden, nasıl çıktı, onun araştırılması lazım. Kimsenin günahını da almak istemiyorum ama bir sebep var. O çatının durup dururken nasıl yandığı ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
