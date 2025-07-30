Antalyalılar Derneği Yönetimi Korkuteli Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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Antalyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ı ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.

Antalyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve dernek üyeleri, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ı ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, derneğe ilgisinden dolayı Caran'a teşekkür etti.

Dernek için çalışmaların devam ettiğini belirten Özçelik, "İlçe ilçe gezerek derneğimizi ve çalışmalarımızı anlatıyoruz. İlçelerde de başkanlıklar oluşturarak derneğimizi büyütmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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