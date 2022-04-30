Antalya yolunda 'bayram' yoğunluğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatilin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama meydana geldi.