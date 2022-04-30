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Antalya yolunda 'bayram' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Dağlı - Güncel
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Antalya yolunda 'bayram' yoğunluğu

Antalya yolunda ve dinlenme tesislerinde, 5 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

ANTALYA (DHA) - AFYONKARAHİSAR- Antalya yolunda ve dinlenme tesislerinde, 5 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı. Polisler, kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatilin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama meydana geldi.


- Afyonkarahisar

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Güncel

Antalya, Bayram, Güncel, Haberler

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