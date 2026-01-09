Haberler

Antalya Valisi Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Güncelleme:
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, basın mensuplarının toplum hafızasına katkılarını ve mesleki haklarının önemini vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında,10 Ocak'ın yaşanan hadiseleri tarihe not düşerek toplumsal hafızaya güçlü katkı sunan basın mensuplarının mesleki hak ve hürriyetlerine kavuşmalarının yıl dönümü olduğunu belirtti.

Antalya'nın da gazetecilik açısından önemli bir merkez olduğuna değinen Şahin, kentin basın mensuplarının tarihe not düşen güçlü bir hafızaya sahip olduğunu vurguladı.

Şehrin gelişmesi amacıyla yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmasında basın çalışanlarının katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu hizmet yolculuğunda, yüksek bir sorumluluk ve vazife bilinciyle şehrimizi hak ettiği yere taşımak, insanımızı da arzu ettiği yaşam standartlarına kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda basın mensuplarımızın desteğinin artarak süreceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
