Antalya Valisi Kemer'de Antik Kent ve Selçuklu Av Köşkü İncelemeleri Yaptı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesindeki Selçuklu Av Köşkü ile Idyros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Şahin, Kemer ilçesini ziyaret etti. Burada Selçuklu Av Köşkü ve Idyros Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceleyen Şahin, antik kentteki kazı çalışmaları hakkında Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı ve Akdeniz Sualtı Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'den bilgi aldı.

Şahin'i ziyaretinde Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da eşlik etti.