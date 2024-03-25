Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'e taziye ziyaretinde bulundu.

Başkonsolosluk taziye defterini imzalayan Şahin, Rus Halkı'na ve Rusya Hükümeti'ne Başkonsolos Vetrik nezdinde taziyelerini iletti.

Vali Şahin, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetlediğini ifade etti.