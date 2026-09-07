Yangın Bölgesinde Köpek Su Birikintisinde Serinledi

KÖPEK SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİ

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde büyük oranda kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bölgede bir köpek, tankerden dökülen suyun oluşturduğu birikintiye girdi. Köpek, bir müddet burada uzanarak bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı