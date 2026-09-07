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Yangın Bölgesinde Köpek Su Birikintisinde Serinledi

Yangın Bölgesinde Köpek Su Birikintisinde Serinledi
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Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bir köpek tankerden dökülen suyun oluşturduğu birikintiye girerek bir süre uzanıp bekledi.

KÖPEK SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİ

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde büyük oranda kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bölgede bir köpek, tankerden dökülen suyun oluşturduğu birikintiye girdi. Köpek, bir müddet burada uzanarak bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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