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Antalya Serik'te otomobili kundakladığı iddiasıyla A.K. adliyeye sevk edildi

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Antalya Serik'te otomobili kundakladığı iddiasıyla A.K. adliyeye sevk edildi
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Antalya Serik'te garajdaki otomobilin yanmasıyla çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, evin bir odası hasar gördü. Güvenlik kamerasında kundaklama anlaşılırken, gözaltına alınan A.K. adliyeye sevk edildi; otomobili husumetlisinin aracı zannettiği iddia edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde garajdaki otomobil ile bir evin odasının zarar gördüğü yangını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K., adliyeye sevk edildi.

Akçaalan Mahallesi 4221 Sokak'ta19 Eylül saat 21.30 sıralarında Gülsüm Demir'e ait otomobil, garajda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek otomobili saran alevler, garajın üst kısmında bulunan binanın birinci katındaki eve de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi, evin de bir odası hasar gördü.

TANINMAMAK İÇİN ÜZERİNE SİYAH ÇÖP POŞETİ GEÇİRMİŞ

Yangının başlangıç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olayın kundaklama olduğu anlaşıldı. Kimliğini gizlemek amacıyla üzerine siyah çöp poşeti geçiren kişinin motosikletle garajın önüne geldiği, ardından kısa sürede alevlerin yükselmeye başladığı görüldü. Şüpheli olarak belirlenen A.K. operasyonla gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'HUSUMETLİSİNİN ARACI ZANNETTİ' İDDİASI

A.K.'nin, aynı mahallede yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişinin aracına zarar vermek istediği, garajdaki otomobili de husumetlisinin aracı zannederek ateşe verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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