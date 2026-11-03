Antalya Serik'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Antalya Serik'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aşağıkocayatak Mahallesi'nde N.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA