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ANTALYA'nın Serik ilçesinde heyelan nedeniyle 6 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu da kapatıldı.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde inşaatı devam eden tünele yakın bir noktada dün akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgedeki 6 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir evde hafif çapta hasar oluştuğu belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptıktan sonra ayrıldı. Tedbir amaçlı Bucakköy, Akbaş ve Karataş mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolu da kapatıldı. Bu yolu kullanacaklar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Sarıabalı Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Özen, heyelanın ardından 6 evin boşaltıldığını ve buralarda yaşayanların inşaatı yapan firma tarafından tutulan evlere yerleştirileceğini söyledi.

Bölge sakinlerinden Mustafa Kula, "Gece saatlerinde hafiften kayma oldu. Tedbir amaçlı yollar kapatıldı. Evinde olanlar boşaltıldı. Şu anda beklemedeyiz. Yol geçici olarak kapatıldı" dedi.

Bölgede oturanlardan Abdulkadir Kuyucu da "Sabaha karşı oldu. Yukarıda 5-6 ev var. Evlerde boşaltma oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı