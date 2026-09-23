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Antalya Serik'te ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya Serik'te refüjdeki ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Direksiyon başında fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Erol Bozoğlu'nun (71) kullandığı 06 CIB 993 plakalı otomobil, Belek'te Turizm Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde kalp masajı yapılan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bozoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edilen Bozoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yavaş ilerlediği halde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı ve bölgeye giden sağlık ekiplerinin sürücüye kalp masajı yaptığı anlar görüldü.

Kaynak: AA
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