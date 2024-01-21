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Antalya Sahillerinde Bulunan Cesetlerle İlgili Valilik Açıklaması

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Antalya Valiliği, son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan 6 cesetle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cesetlerin kaybolan bir kişiye ait olduğu ve diğerlerinin Suriye'de üretildiği belirtildi. Ayrıca, meteorolojik kayıtlar incelenerek cesetlerin akıntı, rüzgar ve dalga etkisiyle kıyıya sürüklenebileceği ihtimali değerlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, son 5 günde Antalya sahillerinde 6 ceset bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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