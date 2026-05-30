Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk sürdü

Antalya'nın sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti.

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 54'e ulaştı.

Kent sakinleri ve yabancı turistlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler sık sık denize girdi, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.