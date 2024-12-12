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Antalya Sağlık İl Müdürü Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Antalya Sağlık İl Müdürü Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti
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Behzat Özkan, Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini değerlendirdi ve yerel belediye başkanıyla sağlık yatırımları hakkında görüşmelerde bulundu.

Antalya Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan, Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Özkan, hastanede, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Gündoğmuş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Erhan Nokay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Veysel Hoşgör ve hastane personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Hastane yönetimi sağlık hizmetleri hakkında sunum yaptı.

Özkan, daha sonra Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen'i ziyaret ederek, ilçede yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA / Havva Taşer - Güncel
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