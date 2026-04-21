Kumlucalı öğrenci kitap okuma yarışmasında il birincisi oldu

Antalya'da düzenlenen "Antalya Okuyor" kitap okuma yarışmasında, Kumluca Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Eymen Demir il birincisi oldu.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamaya göre, yarışmada gösterdiği başarıyla il birinciliğini elde eden Demir, ilçede sevinçle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrenciyi tebrik ederek, başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kumluca'nın akademik ve kültürel alandaki başarılarının artarak devam ettiğini belirten Tekdemir, öğrenciye ödül verdi.