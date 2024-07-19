Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.