Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını, Antalya, Muğla ve Balıkesir'de 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını veya yıkıldığını açıkladı.

Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımda yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, "Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında ayrıca hasar tespit çalışmalarına ilişkin verilerin yer aldığı bir görsel de paylaştı. Buna göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 39 ve Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 6 olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Kaynak: AA