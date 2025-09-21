Antalya Kepez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Varsak Aydoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Yangın çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramadan ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.