Haberler

Antalya Kepez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde çıkan yangın, polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Varsak Aydoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Yangın çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramadan ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia

Kılıçdaroğlu neden salonda yoktu? İşte kulislerde konuşulan iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.